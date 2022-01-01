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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:42

la9
С пенсионки в тарифе лайт СЭП бесплатный (тестил 3 недели назад). Тарифов на сайте нет, но горячка дает актуальную инфу.
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:29

Re: Креді Агріколь Банк


Credit Agricole Ukraine написав:Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸

👉🏻Уже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту в усіх відділеннях Credit Agricole.
Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (у рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) і одному із найбільш надійних банків на українському ринку.

📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь:
🔹Строк на вибір –– 3 / 6 /12 місяців;
🔹Сума –– від 1000 доларів США (еквівалент у гривні)
🔹Ставка –– 0,01 % річних

Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉
Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍
Howl
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Повідомлень: 4778
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  #<1 ... 4567
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