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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:42
la9
С пенсионки в тарифе лайт СЭП бесплатный (тестил 3 недели назад). Тарифов на сайте нет, но горячка дает актуальную инфу.
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AlexTk
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:29
Credit Agricole Ukraine написав:Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸
👉🏻Уже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту в усіх відділеннях Credit Agricole.
Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (у рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) і одному із найбільш надійних банків на українському ринку.
📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь:
🔹Строк на вибір –– 3 / 6 /12 місяців;
🔹Сума –– від 1000 доларів США (еквівалент у гривні)
🔹Ставка –– 0,01 % річних
Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉
Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 02:36
какие карты/счета порекомендуете открыть для депозита "клуба50К" для нового клиента?
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uaprofi
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