Креді Агріколь Банк

Credit Agricole Ukraine написав:Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸
👉🏻Уже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту в усіх відділеннях Credit Agricole. Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (у рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) і одному із найбільш надійних банків на українському ринку.
📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь: 🔹Строк на вибір –– 3 / 6 /12 місяців; 🔹Сума –– від 1000 доларів США (еквівалент у гривні) 🔹Ставка –– 0,01 % річних
Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉 Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍
Credit Agricole Ukraine написав:Друзі, багато з вас цікавилися можливістю купівлі валюти за вигідним курсом.💸💸💸
👉🏻Уже скоро, 26 вересня ми запропонуємо всім бажаючим придбати безготівкові долари США під відкриття валютного депозиту в усіх відділеннях Credit Agricole. Так ви зможете придбати валюту за курсом міжбанківського валютного ринку України (у рамках щомісячного ліміту 50 000 гривень) і одному із найбільш надійних банків на українському ринку.
📍Умови розміщення строкового валютного вкладу в Креді Агріколь: 🔹Строк на вибір –– 3 / 6 /12 місяців; 🔹Сума –– від 1000 доларів США (еквівалент у гривні) 🔹Ставка –– 0,01 % річних
Отож, щоб придбати валюту за вигідним курсом, завітайте з паспортом та ідентифікаційним кодом у будь-яке відділення Credit Agricole та подайте заявку.😉 Протягом дня банк придбає валюту на міжбанківському ринку та розмістить її на вашому депозитному рахунку.😍