у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:34
у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
Додано: Суб 24 вер, 2022 21:00
Re: Креді Агріколь Банк
Смарт (MC Debit Gold Magnetic) уже дето с осени прошлого года обслуживается бесплатно. СЭП бесплатно анлим, р2р -- с комисс 0.5%+.
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