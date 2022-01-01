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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:34
klug написав: cohan написав:
сейчас юзаю банк под "закинуть нал терминалом и засэпить куда нужно"
У якого продукту СЕП безкоштовний і яким терміналом можна закинути?
у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
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Додано: Суб 24 вер, 2022 21:00
cohan написав:
у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
Смарт (MC Debit Gold Magnetic) уже дето с осени прошлого года обслуживается бесплатно. СЭП бесплатно анлим, р2р -- с комисс 0.5%+.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:41
Amethyst написав: cohan написав:
у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
Смарт (MC Debit Gold Magnetic) уже дето с осени прошлого года обслуживается бесплатно. СЭП бесплатно анлим, р2р -- с комисс 0.5%+.
Смарт бесплатно был сколько помню, хотя наверно с осени и юзаю, я про Сомелье и что там еще у них
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