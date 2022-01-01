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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:34

  klug написав:
  cohan написав:сейчас юзаю банк под "закинуть нал терминалом и засэпить куда нужно"

У якого продукту СЕП безкоштовний і яким терміналом можна закинути?


у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:00

Re: Креді Агріколь Банк

  cohan написав:у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны

Смарт (MC Debit Gold Magnetic) уже дето с осени прошлого года обслуживается бесплатно. СЭП бесплатно анлим, р2р -- с комисс 0.5%+.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:41

  Amethyst написав:
  cohan написав:у Смарта (хз за терминалы - пользую только родные Агриколя и его же банкоматы)
ну и остальных пакеток, но там надо 70к держать чтобы бесплатно обслуживаться, пока перелетов нет (мужчинам) пакеты бесполезны

Смарт (MC Debit Gold Magnetic) уже дето с осени прошлого года обслуживается бесплатно. СЭП бесплатно анлим, р2р -- с комисс 0.5%+.


Смарт бесплатно был сколько помню, хотя наверно с осени и юзаю, я про Сомелье и что там еще у них
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:35

Ну и колхоз этот Агриколь. Чтобы купить валюту нужно приходить к 9 утра, т.к. им нужно до 11 часов всё успеть. Я для себя его вычеркиваю. Материнская компания конечно сильная,но отделение с персоналом ужасные.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:41

Re: Креді Агріколь Банк

lara_08 написав:Ну и колхоз этот Агриколь. Чтобы купить валюту нужно приходить к 9 утра, т.к. им нужно до 11 часов всё успеть.


А як тоді Інші банки оформлюють до 18:00. В Альфі оформив о 17:00, і сказали, що можна у відділенні до 18:00.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:54

  Zochan написав:
lara_08 написав:Ну и колхоз этот Агриколь. Чтобы купить валюту нужно приходить к 9 утра, т.к. им нужно до 11 часов всё успеть.


А як тоді Інші банки оформлюють до 18:00. В Альфі оформив о 17:00, і сказали, що можна у відділенні до 18:00.

Райф и Приват вообще круглосуточно позволяют в приложении оформить. Кредо и Идея только в отделениях, но хоть до 13-00 озвучивают, а Агриколь вообще удивил. Не понятно, что они с 9 до 11 будут делать, что нужно у них там сидеть эти два часа.
lara_08
 
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