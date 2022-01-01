|
|
Креді Агріколь Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50
alex_on написав:
в мобильном приложении написано что скоро будут digital карты.
кто знает когда?
До войны ж ещё висело
То просто замануХа
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3188
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Суб 01 жов, 2022 18:27
как отключить автопролонгацию депозита ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 23:13
J написав:
как отключить автопролонгацию депозита ?
только в отделении
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4640
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|4852
|1976269
|
|
|105
|49813
|
|
|2484
|1402388
|