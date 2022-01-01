RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50

  alex_on написав:в мобильном приложении написано что скоро будут digital карты.
кто знает когда?

До войны ж ещё висело
То просто замануХа
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:27

как отключить автопролонгацию депозита ?
J
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 23:13

  J написав:как отключить автопролонгацию депозита ?

только в отделении
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13

В теперь-уже-далёком 2017-м в этом банке был открыт вклад на вимогу "Ощадний" в долларах (т.к. с него банк не тырит мелочь по карманам за неактивность).
И вот на прошлой неделе его по-тихому закрыли, и всю сумму тоже по-тихому перевели на текущий счёт (с которого банк начинает списывать деньги через 90 дней неактивности)

Мелочь, а неприятно :(

(вероятная причина - там было 20 долларов, а на данный момент неснижаемый остаток 100 долларов)

(just for your information)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 13.06.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Driver, Lost, melkh, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 497, 498, 499
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4987 1992786
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 20:25
undeadserf
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 248, 249, 250
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2497 1405818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 20:23
greenozon
Ідея Банк 1 ... 38, 39, 40
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
395 255427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 20:11
Howl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4988)
06.10.2022 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.