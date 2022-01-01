Креді Агріколь Банк

До войны ж ещё висело
То просто замануХа
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13
В теперь-уже-далёком 2017-м в этом банке был открыт вклад на вимогу "Ощадний" в долларах (т.к. с него банк не тырит мелочь по карманам за неактивность).
И вот на прошлой неделе его по-тихому закрыли, и всю сумму тоже по-тихому перевели на текущий счёт (с которого банк начинает списывать деньги через 90 дней неактивности)
Мелочь, а неприятно
(вероятная причина - там было 20 долларов, а на данный момент неснижаемый остаток 100 долларов)
(just for your information)
|