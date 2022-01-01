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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50
alex_on написав:
в мобильном приложении написано что скоро будут digital карты.
кто знает когда?
До войны ж ещё висело
То просто замануХа
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:27
как отключить автопролонгацию депозита ?
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J
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Додано: Суб 01 жов, 2022 23:13
J написав:
как отключить автопролонгацию депозита ?
только в отделении
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cohan
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13
В теперь-уже-далёком 2017-м в этом банке был открыт вклад на вимогу "Ощадний" в долларах (т.к. с него банк не тырит мелочь по карманам за неактивность).
И вот на прошлой неделе его по-тихому закрыли, и всю сумму тоже по-тихому перевели на текущий счёт (с которого банк начинает списывать деньги через 90 дней неактивности)
Мелочь, а неприятно
(вероятная причина - там было 20 долларов, а на данный момент неснижаемый остаток 100 долларов)
(just for your information)
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:58
смотрю Ощадный только для грн и долл, а продукт для евро положить-забрать есть? моб.заощадження в евро открывают?
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:33
Скажите, а что открыть новому клиенту для гривны? Интересует бесплатный вход и сэпы, в первую очередь.
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la9
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:36
Шара катит: пакет Смарт, переключиться на пуши
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