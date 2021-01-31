Креді Агріколь Банк

До войны ж ещё висело
То просто замануХа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13
В теперь-уже-далёком 2017-м в этом банке был открыт вклад на вимогу "Ощадний" в долларах (т.к. с него банк не тырит мелочь по карманам за неактивность).
И вот на прошлой неделе его по-тихому закрыли, и всю сумму тоже по-тихому перевели на текущий счёт (с которого банк начинает списывать деньги через 90 дней неактивности)
Мелочь, а неприятно
(вероятная причина - там было 20 долларов, а на данный момент неснижаемый остаток 100 долларов)
(just for your information)
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:58
смотрю Ощадный только для грн и долл, а продукт для евро положить-забрать есть? моб.заощадження в евро открывают?
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:33
Скажите, а что открыть новому клиенту для гривны? Интересует бесплатный вход и сэпы, в первую очередь.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:39
Оформил пакет Smart.
Подскажите, плз:
1) пакет бесплатный, из платного только СМС?
2) в заявке на открытие поставил флажок "отказаться от СМС-информирования". Этого достаточно для отключения СМС-информирования?
3) как можно проверить, действительно ли оно отключено?
4) снимать без комиссии (до 20000) можно любые деньги, внесённые хоть налом, хоть безналом?
5) пополнение СЭПом через транзитный счёт? или можно сразу на 2620**** ?
6) в тарифах на сайте в одном месте написано, что в этом пакете можно получить 1 бесплатную допку, а в другом месте - что все допки в пакете Smart платные (и в отделении то же самое сказали). Кому верить?
Заранее спасибо за ответы
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