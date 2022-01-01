RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:50

  alex_on написав:в мобильном приложении написано что скоро будут digital карты.
кто знает когда?

До войны ж ещё висело
То просто замануХа
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:27

как отключить автопролонгацию депозита ?
J
 
Повідомлень: 5559
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 23:13

  J написав:как отключить автопролонгацию депозита ?

только в отделении
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 27.09.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13

В теперь-уже-далёком 2017-м в этом банке был открыт вклад на вимогу "Ощадний" в долларах (т.к. с него банк не тырит мелочь по карманам за неактивность).
И вот на прошлой неделе его по-тихому закрыли, и всю сумму тоже по-тихому перевели на текущий счёт (с которого банк начинает списывать деньги через 90 дней неактивности)

Мелочь, а неприятно :(

(вероятная причина - там было 20 долларов, а на данный момент неснижаемый остаток 100 долларов)

(just for your information)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:58

смотрю Ощадный только для грн и долл, а продукт для евро положить-забрать есть? моб.заощадження в евро открывают?
keep
 
Повідомлень: 245
З нами з: 20.11.13
Подякував: 228 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:33

Скажите, а что открыть новому клиенту для гривны? Интересует бесплатный вход и сэпы, в первую очередь.
la9
 
Повідомлень: 2344
З нами з: 02.07.09
Подякував: 448 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:36

Шара катит: пакет Смарт, переключиться на пуши
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:39

Оформил пакет Smart.
Подскажите, плз:
1) пакет бесплатный, из платного только СМС?
2) в заявке на открытие поставил флажок "отказаться от СМС-информирования". Этого достаточно для отключения СМС-информирования?
3) как можно проверить, действительно ли оно отключено?
4) снимать без комиссии (до 20000) можно любые деньги, внесённые хоть налом, хоть безналом?
5) пополнение СЭПом через транзитный счёт? или можно сразу на 2620**** ?
6) в тарифах на сайте в одном месте написано, что в этом пакете можно получить 1 бесплатную допку, а в другом месте - что все допки в пакете Smart платные (и в отделении то же самое сказали). Кому верить?

Заранее спасибо за ответы
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:27

  Driver написав:Оформил пакет Smart.
Подскажите, плз:
1) пакет бесплатный, из платного только СМС?
2) в заявке на открытие поставил флажок "отказаться от СМС-информирования". Этого достаточно для отключения СМС-информирования?
3) как можно проверить, действительно ли оно отключено?
4) снимать без комиссии (до 20000) можно любые деньги, внесённые хоть налом, хоть безналом?
5) пополнение СЭПом через транзитный счёт? или можно сразу на 2620**** ?
6) в тарифах на сайте в одном месте написано, что в этом пакете можно получить 1 бесплатную допку, а в другом месте - что все допки в пакете Smart платные (и в отделении то же самое сказали). Кому верить?

Заранее спасибо за ответы


1 да
2 да
3 да, в вайбер недавно прислали что переводят на пуши, бо смс дорожает (думаю это кредитки касалось) - не видел списаний ни разу за смс после заявы
4 такая хня только в ОТП, конечно в коминах/кредо тоже есть, но там вроде четко прописано по типам коштив, так что бесплатно да
6 платно, там где бесплатно - устаревшие
5 для счетов точно есть IBAN, для карт вроде только транзитный
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 27.09.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:12

Продолжаю держать вас в курсе событий :D

Забрал карту пакета "Смарт".

При оформлении поставил флажок "Отключить СМС-информирование" в бумажном заявлении. При получении уточнил, действительно ли их отключили. Сотрудница ответила: "Включено, но для вас бесплатно".
Пришёл домой, зашёл в ИБ (веб-версию), там написано: "СМС-информирование: включено, 25 грн/мес"

Собственно вопросы:
1. Получается, в отделении меня внаглую обманули???

2. Отключил СМС в ИБ.
Пуши при этом продолжат приходить? или они тоже отключились?

3. В моб. приложении есть раздел "лимиты по карте", там стоит флажок "лимиты активны", но самих лимитов там нет.
Где их можно посмотреть и как их менять? Только на горячей линии?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 13.06.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 10, 11, 12
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
113 102617
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 січ, 2023 21:32
sens
А-Банк 1 ... 61, 62, 63
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
627 617412
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 січ, 2023 21:29
посетитель
Райффайзен Банк 1 ... 71, 72, 73
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
720 650753
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 січ, 2023 21:26
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2245)
03.01.2023 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.