Креді Агріколь Банк

И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:
"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ОТП БАНК» АТ «Ідея Банк» АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «БТА БАНК» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"
Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:
"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ОТП БАНК» АТ «Ідея Банк» АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «БТА БАНК» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"
Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер. В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.