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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:14

И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:

"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:

АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «Ідея Банк»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
АТ «БТА БАНК»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/informaciya-dlya-kliyentiv-banku-yaki-obslugovuyutsya-v-mere-1404

Ждём обновления тарифов?
Driver
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Повідомлень: 244
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:23

  Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:

"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:

АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «Ідея Банк»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
АТ «БТА БАНК»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/informaciya-dlya-kliyentiv-banku-yaki-obslugovuyutsya-v-mere-1404

Ждём обновления тарифов?

Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер.
В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.
lara_08
 
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