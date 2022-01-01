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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:14

И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:

"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:

АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «Ідея Банк»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
АТ «БТА БАНК»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/informaciya-dlya-kliyentiv-banku-yaki-obslugovuyutsya-v-mere-1404

Ждём обновления тарифов?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:23

  Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:

"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:

АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «Ідея Банк»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
АТ «БТА БАНК»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/informaciya-dlya-kliyentiv-banku-yaki-obslugovuyutsya-v-mere-1404

Ждём обновления тарифов?

Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер.
В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:18

  lara_08 написав:
  Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:

"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:

АТ «ПРАВЕКС БАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «Ідея Банк»
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
АТ «БТА БАНК»
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres-centr/novini/informaciya-dlya-kliyentiv-banku-yaki-obslugovuyutsya-v-mere-1404

Ждём обновления тарифов?

Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер.
В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.


сайт давно загнулся, я тут, кажется, в ветке Рада или Аккорда или УкрКапа выяснял где же она еще пашет, опытным путем

анахрон банчики "только для атмосферы" еще остались, но сейчас на фоне банкомат роуминга все актуальнее тарифы "для всех"

"для всех" жлоб Райф порезал до 20к
в Агриколе 20к в начальном и было

слава Богу остаются Альфа (увы, по 10ке но карт можно много)
Прокредит
Кредо
Агропросп

короче, не пропадем :mrgreen:
cohan
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  #<1 ... 78910
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