Креді Агріколь Банк

И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:
"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ОТП БАНК» АТ «Ідея Банк» АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «БТА БАНК» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"
Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:
"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ОТП БАНК» АТ «Ідея Банк» АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «БТА БАНК» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"
Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер. В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.
Driver написав:И ещё. Если кто пропустил, на сайте есть такая новость:
"Шановні клієнти, 26 грудня 2022 року об’єднана банкоматна мережа АТМоСфера припиняє свою роботу. При цьому жодних значних змін для клієнтів Креді Агріколь не відбудеться. Якщо у тарифах картки Креді Агріколь зазначено окремий тариф для зняття готівки в банкоматній мережі АТМоСфера, - він залишається дійсним у банкоматах наступних банків по всій території України:
АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «ОТП БАНК» АТ «Ідея Банк» АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «БТА БАНК» АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»"
Та ця Атмосфера вже давно повинна була вмерти. Там тіх банків залишився мізер. В 2014 як почали банкротити банки вже було зрозуміло що їй гаплик, бо більша часть банкоматів цієї мережі була в банках, які ліквідували.
сайт давно загнулся, я тут, кажется, в ветке Рада или Аккорда или УкрКапа выяснял где же она еще пашет, опытным путем
анахрон банчики "только для атмосферы" еще остались, но сейчас на фоне банкомат роуминга все актуальнее тарифы "для всех"
"для всех" жлоб Райф порезал до 20к в Агриколе 20к в начальном и было
слава Богу остаются Альфа (увы, по 10ке но карт можно много) Прокредит Кредо Агропросп