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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51

  J написав:
  Amethyst написав:
  Driver написав:Может, ваш СЭП пришёл после 16:00?

Я грил про СЭП отсюда на др. банку.
С некоторых пор вывести нашару гроши отсюда мона ток СЭПом.

с текущего счета снятие в кассе - бесплатно

Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком 8)
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.
Amethyst
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  #<1 ... 891011
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