Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51
Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.
Додано: Пон 27 лют, 2023 00:00
Re: Креді Агріколь Банк
что-то терминал стал зачислять не мгновенно а на след раб день, непорядок
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