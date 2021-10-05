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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51
J написав: Amethyst написав: Driver написав:
Может, ваш СЭП пришёл после 16:00?
Я грил про СЭП отсюда на др. банку.
С некоторых пор вывести нашару гроши отсюда мона ток СЭПом.
с текущего счета снятие в кассе - бесплатно
Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.
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Amethyst
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Додано: Пон 27 лют, 2023 00:00
что-то терминал стал зачислять не мгновенно а на след раб день, непорядок
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:52
и на след раб день не зачисил, гм...
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cohan
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Додано: Суб 01 кві, 2023 04:23
cohan написав:
и на след раб день не зачисил, гм...
финмон тормознул?
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Bosstone
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Додано: Суб 01 кві, 2023 07:04
Amethyst написав: Amethyst написав: Driver написав:
Может, ваш СЭП пришёл после 16:00?
Я грил про СЭП отсюда на др. банку.
С некоторых пор вывести нашару гроши отсюда мона ток СЭПом.
с текущего счета снятие в кассе - бесплатно
Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.[/quote]
Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк
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sens
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Додано: Суб 01 кві, 2023 07:54
Bosstone написав: cohan написав:
и на след раб день не зачисил, гм...
финмон тормознул?
не, косяк какой-то, оформил остпаривание, 3 дня и нашли
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cohan
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Додано: Суб 01 кві, 2023 07:56
sens написав:
Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк
нету, лям можете засылать смело
все бесплатно, само собой
есть какие-то геморрои по размеру транзакции, кажется доя 150к должна быть, т.е. 200 не отправит напишет лимиты, а 150 и 50 отправит
само собой - надо в додатке отключить лимиты перед отправкой, там есть "на один день"
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cohan
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Додано: Суб 01 кві, 2023 08:00
cohan написав: sens написав:
Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк
нету, лям можете засылать смело
все бесплатно, само собой
есть какие-то геморрои по размеру транзакции, кажется доя 150к должна быть, т.е. 200 не отправит напишет лимиты, а 150 и 50 отправит
само собой - надо в додатке отключить лимиты перед отправкой, там есть "на один день"
хочу з кредо по 9990...9999 відправити сюди або на укрсіб безкоштовно,далі необхідно одним платежем.
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sens
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