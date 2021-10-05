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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51

  J написав:
  Amethyst написав:
  Driver написав:Может, ваш СЭП пришёл после 16:00?

Я грил про СЭП отсюда на др. банку.
С некоторых пор вывести нашару гроши отсюда мона ток СЭПом.

с текущего счета снятие в кассе - бесплатно

Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком 8)
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 00:00

Re: Креді Агріколь Банк

что-то терминал стал зачислять не мгновенно а на след раб день, непорядок
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:52

Re: Креді Агріколь Банк

и на след раб день не зачисил, гм...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 04:23

  cohan написав:и на след раб день не зачисил, гм...

финмон тормознул?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:04

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:
  Driver написав:Может, ваш СЭП пришёл после 16:00?

Я грил про СЭП отсюда на др. банку.
С некоторых пор вывести нашару гроши отсюда мона ток СЭПом.

с текущего счета снятие в кассе - бесплатно

Кх. Ото нема чого мені робити і 2р/міс бігати за наліком 8)
Хоча якщо мова про з/п, то, напевно, можна шось типу 10..15К/міс зняти з будь-якого АТМ..
Але СЕП долітає за 30..40хв до будь-якої банки в оперчас.[/quote]
Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:54

  Bosstone написав:
  cohan написав:и на след раб день не зачисил, гм...

финмон тормознул?


не, косяк какой-то, оформил остпаривание, 3 дня и нашли
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:56

  sens написав:Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк


нету, лям можете засылать смело
все бесплатно, само собой

есть какие-то геморрои по размеру транзакции, кажется доя 150к должна быть, т.е. 200 не отправит напишет лимиты, а 150 и 50 отправит

само собой - надо в додатке отключить лимиты перед отправкой, там есть "на один день"
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 08:00

  cohan написав:
  sens написав:Прошу поділитися знаннями,як в пакеті смарт рахується сеп з додатку в гривні на рахунок в іншому банку ,чи є ліміт. Сума яку потрібно перерахувати менше 400к але більше за ліміти сенсбанк


нету, лям можете засылать смело
все бесплатно, само собой

есть какие-то геморрои по размеру транзакции, кажется доя 150к должна быть, т.е. 200 не отправит напишет лимиты, а 150 и 50 отправит

само собой - надо в додатке отключить лимиты перед отправкой, там есть "на один день"
хочу з кредо по 9990...9999 відправити сюди або на укрсіб безкоштовно,далі необхідно одним платежем.
sens
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