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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 18 тра, 2023 18:56

  klug написав:
  Amethyst написав:
  Driver написав:... вводят комиссию за СЭП больше 5000 грн через моб.приложение - 0,3%...
А шоо, може НБУ зараз доплачує банкам за кількість СЕПів від клієнтів?
В чому сенс дробити СЕПи по 5К?

Тю, то вже ж скільки років, як НБУ чарджить банки відповідно до суми переказу:
від 0 до 5 000,00 грн – 0,35 грн, без ПДВ;
від 5 000,01 до 100 000,00 грн – 1,20 грн без ПДВ;
від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ

35 коп Сільгоспкредит ще тягне, гривню двадцять уже шкода.



НБУ навіть намалював гарну інфографіку із цього питання

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 28.jpg?v=4

але цікавить як щодо СЕП4 переходу, чи він вніс якісь зміни..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 11:55

Re: Креді Агріколь Банк

Як виплачувати довоєнний кредит, якщо я за кордоном?
Buzalar
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 12:11

  Buzalar написав:Як виплачувати довоєнний кредит, якщо я за кордоном?

Це ви через 15 міс війни запитали? :roll:
У КрАгріколя є чудовий інет-банкінг для грн.
Можна спробувати перегнати евро по р2р зразу на свою кредитну картку в Агріколі.

Ну а якщо немає картки, а тільки рахунок, то...
Наприклад, Монобанк і А-банк безкоштовно приймаюсь євро по SEPA на спеціальний польський IBAN.
А-банк відкриває рахунки за реєстрацією у Дії + селфі. По Моно треба уточнювати :(
Тобто переводити євро, міняєте їх в ІБ-застосунку на грн (курс грабіжницький -- від НБУ), і вже СЕПом або р2р гасите кредит у будь-якому банку Неньки.

ПС. А ще можна спробувати через кріпту (р2р-Binance) перегнати валюту на грн-рахунок у Неньці. І курс буде чудовий, десь 38.50 сьогодні 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 07:24

Креди Агриколь - один из немногих крупных банков, где меня никогда не было.
Есть хоть одна весомая причина сюда зайти?
Раздумываю над пополнением коллекции банков...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:38

  Искатель написав:Креди Агриколь - один из немногих крупных банков, где меня никогда не было.
Есть хоть одна весомая причина сюда зайти?
Раздумываю над пополнением коллекции банков...
є два варіанти - заради ВА або отримання прибутку
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 14:35

  Искатель написав:Креди Агриколь - один из немногих крупных банков, где меня никогда не было.
Есть хоть одна весомая причина сюда зайти?
Раздумываю над пополнением коллекции банков...

ну у меня тут з/п-карта, кредит наливали
был СЭП-анлим, порезали
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 16:33

Re: Креді Агріколь Банк

та да, облом с СЭП
только валютный обнал и остался
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 17:47

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Креди Агриколь - один из немногих крупных банков, где меня никогда не было.
Есть хоть одна весомая причина сюда зайти?
Раздумываю над пополнением коллекции банков...

ну у меня тут з/п-карта, кредит наливали
был СЭП-анлим, порезали

Якщо не завадить тренінг по 4999.99 то ВСЕ таки анлім
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:34

  sens написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Креди Агриколь - один из немногих крупных банков, где меня никогда не было.
Есть хоть одна весомая причина сюда зайти?
Раздумываю над пополнением коллекции банков...

ну у меня тут з/п-карта, кредит наливали
был СЭП-анлим, порезали

Якщо не завадить тренінг по 4999.99 то ВСЕ таки анлім


у них, в отличие от Кредо, какой-то дибильный роутинг, через карточный счет, что ли: выскакивают лимиты, при снятых лимитах, потом исчезают... думаю что по пятаку без нервов слать не получится
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 11:37

Amethyst
Дякую дуже. Не для себе, по своєму через реструктуризацію віришили у 22-му. Знайомій відмовили, шукає варіанти. Картки немає. Підкажіть ще, можна віддалено в онлайн-банкінгу зареєструватися?
Buzalar
 
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