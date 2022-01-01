Креді Агріколь Банк

Ну спробуйте, телефон+код
Але для погашення кредиту можна ж юзати ІБ будь-якого банку, і перекинути гроші СЕПом (краще безкоштовним)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 14:22
Ну спробуйте, телефон+код
Але для погашення кредиту можна ж юзати ІБ будь-якого банку, і перекинути гроші СЕПом (краще безкоштовним)
Додано: Вів 06 чер, 2023 12:50
Amethyst
Зареєструватися, на жаль, не вийшло. Переказати, як ви написали, з іншого ІБ спробують. Дякую.
Додано: Вів 11 лип, 2023 06:21
Депозит
В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
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