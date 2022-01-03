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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:22

  Buzalar написав:Amethyst
Дякую дуже. Не для себе, по своєму через реструктуризацію віришили у 22-му. Знайомій відмовили, шукає варіанти. Картки немає. Підкажіть ще, можна віддалено в онлайн-банкінгу зареєструватися?

Ну спробуйте, телефон+код
https://credit-agricole.ua/ca-plus/
Але для погашення кредиту можна ж юзати ІБ будь-якого банку, і перекинути гроші СЕПом (краще безкоштовним)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:50

Amethyst
Зареєструватися, на жаль, не вийшло. Переказати, як ви написали, з іншого ІБ спробують. Дякую.
Buzalar
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 06:21

Депозит

В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:55

  sens написав:В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
Зараз от перевірив: Продукти/Вклади/МЗ -- все фуричить. То може було зарано, і вони спали після нічної тривоги :wink:
Amethyst
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