Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 14:22
Buzalar написав: Amethyst
Дякую дуже. Не для себе, по своєму через реструктуризацію віришили у 22-му. Знайомій відмовили, шукає варіанти. Картки немає. Підкажіть ще, можна віддалено в онлайн-банкінгу зареєструватися?
Ну спробуйте, телефон+код
https://credit-agricole.ua/ca-plus/
Але для погашення кредиту можна ж юзати ІБ будь-якого банку, і перекинути гроші СЕПом (краще безкоштовним)
Amethyst
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:50
Amethyst Зареєструватися, на жаль, не вийшло. Переказати, як ви написали, з іншого ІБ спробують. Дякую.
Buzalar
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Додано: Вів 11 лип, 2023 06:21
В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
sens
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Додано: Вів 11 лип, 2023 11:55
sens написав:
В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
Зараз от перевірив: Продукти/Вклади/МЗ -- все фуричить. То може було зарано, і вони спали після нічної тривоги
Amethyst
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:39
Amethyst написав: sens написав:
В додатку не пущає в депозит
Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
Зараз от перевірив: Продукти/Вклади/МЗ -- все фуричить. То може було зарано, і вони спали після нічної тривоги
сьогодні все фуричіть
доповню що саме
перекази по довільним реквізитам суми до 150грн менш 10 хв
відправлення на КРЕДО,ОТП,АВАЛЬ,УКРСІБ,СЕНС
залишки до 4999,99 біжуть більше години
за гроші ,більше 5000,01 теж 10 хв
ось так
шаблони працюють , зручно
sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:41
sens написав:
перекази по довільним реквізитам суми до 150грн менш 10 хв
Угу, СЕПи на вихід бігать, а от на вхід можуть по 1.5...2 години зараховуватися
Amethyst
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:45
Amethyst написав: sens написав:
перекази по довільним реквізитам суми до 150грн менш 10 хв
Угу, СЕПи на вихід бігать, а от на вхід можуть по 1.5...2 години зараховуватися
щоб був ВІП безкоштовно у КРЕДО сам собі ганяю по 29 к грн і в зворотньому напрямку
наразі картка більш під зняття готівки згодилося
sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 10:51
sens написав:
щоб був ВІП безкоштовно
мабуть оце ви шось з̶а̶й̶в̶е̶ недоцільне написали, пане полковнику
ПС. Та й в загалі, з такими танцями переходЬте на Блек
Amethyst
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