Креді Агріколь Банк

Buzalar написав:Amethyst Дякую дуже. Не для себе, по своєму через реструктуризацію віришили у 22-му. Знайомій відмовили, шукає варіанти. Картки немає. Підкажіть ще, можна віддалено в онлайн-банкінгу зареєструватися?
sens написав:В додатку не пущає в депозит Вже тричі спробував , необхідно зняти з мобільних заощаджень. Вперше так.
Зараз от перевірив: Продукти/Вклади/МЗ -- все фуричить. То може було зарано, і вони спали після нічної тривоги
сьогодні все фуричіть доповню що саме перекази по довільним реквізитам суми до 150грн менш 10 хв відправлення на КРЕДО,ОТП,АВАЛЬ,УКРСІБ,СЕНС залишки до 4999,99 біжуть більше години за гроші ,більше 5000,01 теж 10 хв ось так шаблони працюють , зручно
мабуть оце ви шось з̶а̶й̶в̶е̶ недоцільне написали, пане полковнику ПС. Та й в загалі, з такими танцями переходЬте на Блек
Таки попався на провокації) тоді перефразуємо-вже більше двох років немає можливості відпочити тому план по моїм тратам дуже змінився,так що суттєво змінився підхід до готівки. Так склалося що у трьох містах де буваю біля мене є банкомати саме Агріколя,ще безкоштовно.