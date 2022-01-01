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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:42
Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
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