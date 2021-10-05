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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:42

Re: Креді Агріколь Банк

Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
I Marina
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:06

  I Marina написав:Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?


выйдите и зайдите
и им позвоните, может у вас надо актуализировать
cohan
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Повідомлень: 5841
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