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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:42

Re: Креді Агріколь Банк

Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
I Marina
 
Повідомлень: 6
З нами з: 29.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:06

  I Marina написав:Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?


выйдите и зайдите
и им позвоните, может у вас надо актуализировать
cohan
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Повідомлень: 5847
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 477 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:53

На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання
Полина
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.17
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:14

  Полина написав:На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання

Та лаана, ви ще Німчурой не користувалися, там і шаблонів немає і сам інтерфейс початку віку :mrgreen: :mrgreen:
А тут хоча б у нової аплікухи інтерфейс гламурненький :)
Amethyst
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Повідомлень: 4326
З нами з: 05.05.21
Подякував: 321 раз.
Подякували: 782 раз.
 
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