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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:42
Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
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I Marina
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Додано: Сер 26 лип, 2023 14:06
I Marina написав:
Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
выйдите и зайдите
и им позвоните, может у вас надо актуализировать
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cohan
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:53
На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання
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Полина
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22
Полина написав:
На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання
отстал но догоняет, диз гламурненький, функционал необходимый есть
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cohan
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