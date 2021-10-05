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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:42

Re: Креді Агріколь Банк

Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?
I Marina
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:06

  I Marina написав:Не можу відкрити відкрити віртуальну картку в додатку. Пише, що картка вже відкрита, але я не відкривала, та й не відобажається. Можливо, хтось зтикався з таким? Що можна зробити?


выйдите и зайдите
и им позвоните, может у вас надо актуализировать
cohan
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Повідомлень: 5854
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:53

На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання
Полина
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.09.17
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 20:14

  Полина написав:На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання

Та лаана, ви ще Німчурой не користувалися, там і шаблонів немає і сам інтерфейс початку віку :mrgreen: :mrgreen:
А тут хоча б у нової аплікухи інтерфейс гламурненький :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:22

  Полина написав:На фоні технологій інших банків Креді Агріколь безнадійно відстав. Його застосунок і інтернет-банкінг викликають великі запитання


отстал но догоняет, диз гламурненький, функционал необходимый есть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:00

  cohan написав:отстал но догоняет, диз гламурненький, функционал необходимый есть

Немає котиків - клієнти у паніці.

Я ще розумію, коли закуповують комплементарні відгуки, типу: "Взяв кредит усього під 100500% на годину. Дуже сподобалося, як оформили - буду брати ще, поки дають." Але кому знадобилося топити Сільгоспкредит таким млявим вкидом? Дивна консерва ця Поліна.
klug
 
Повідомлень: 8196
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