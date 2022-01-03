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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лис, 2023 19:05
Aps
Я плачу з поточного, в додатку, як платіж по реквізитам. То по 5т безкоштовно, вже і за англ і інше дитини заплатили. А то 5 грн це ж гроші
:):)
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PUnder
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Додано: Суб 11 лис, 2023 08:49
PUnder написав:
Питання:
1. А у вас відкриваються діджитал карти в додатку? Цікавить євро, бо в мене помилку видає
також декілька разів пробував відкрити в додатку Евро діджитал..видає помилку..звернувся до гарячки , не змогли допомогти , виясняють...
а Вам вдалося , все ж таки відкрити ? якщо так , то яким чином ?
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lincoln2
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Додано: Суб 11 лис, 2023 21:04
евро карта диджитал уже типа и не нужна
они курс бакса опустили - и сейчас доходность его покупки сравнялась с евро
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flysoulfly
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Додано: Нед 12 лис, 2023 18:39
lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.
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PUnder
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Додано: Нед 12 лис, 2023 18:40
flysoulfly
Ну кому як, мені треба, щоб отримувати зп в грн, конвертувати в евро і там вже діти будуть в магазині витрачати. Бо гривневою в загалі не цікаво
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PUnder
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Додано: Пон 13 лис, 2023 18:53
PUnder написав:lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.
оформив...треба підійти до відділення, щоб менеджер додав в базу Перевірочне слово й мейл..потім через хвилин 30 вдалося відкрити віртуальну Евро .
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lincoln2
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Додано: Вів 14 лис, 2023 16:43
lincoln2 написав: PUnder написав:lincoln2
Ні не вийшло. Теж в горячку написав. Але покі тиша, може з понеділка щось подивляться.
оформив...треба підійти до відділення, щоб менеджер додав в базу Перевірочне слово й мейл..потім через хвилин 30 вдалося відкрити віртуальну Евро .
Фігово. Бо власниця картки за кордоном.
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PUnder
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:26
щоб знімати евро з віртуальної карти цю карту треба додати в гугл пей? чи яка процедура?
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Andey
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:17
Andey написав:
щоб знімати евро з віртуальної карти цю карту треба додати в гугл пей? чи яка процедура?
Так,на касі використання нфс обов'язково
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sens
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