Кристал Банк

Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:49

Увидел рекламу карты с "кешбеком 1% на всё" (добракартка - судя по сайту). Зашёл оформить. Такого неадекватного "обслуживания" никогда в жизни не встречал. Сотрудники пытались отговорить от оформления ("а у нас есть такая карта?", "вы условия изучали?", "там начисляется не на всё", "там лимит всего 500грн", "там ставка всего 1%, лучше в других банках оформить карту, где можно выбирать категории где больше начисляют"). Начальница отделения, "подняла планку качества обслуживания на недостижимый уровень", и когда вышла из своей "будки" "вместо здрасте" выдала фразу, которую я расцениваю как оскорбление: "я тебя уже тут не первый раз вижу, иди в другой банк" - при том, что я в первый раз в этом банке, и первый раз её лично вижу (на случай, если она "перекочевала" из какого-то банка-банкрота).

Я не знаю, что на сотрудников и начальницу отделения (насколько я понимаю) так повлияло ("ретроградный меркурий", пятница перед закрытием, близость нового года или ещё что-то - и как следствие - нежелание работать и обслуживать клиентов), но очевидно, что работать они (и особенно начальница отделения) - не хотят, и работа в этом банке им очевидно не нужна, и в отделении царит атмосфера какого-то неадеквата и тирании.

Оценить работу банка, приложения, карты я не смог, т.к. "у нас мгновенных карт нет, только именные, они долго делаются, и вообще лучше приходите в следующем году"

Запорожье