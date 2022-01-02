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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кристал Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:21

  tarasum написав:
  1finanсier написав:Шановне панство, є тут люди, які юзають кешбек цього банку? Він після операцій десь відібражається, чи як в деяких банках - кіт у мішку - лише у кінці/початку місяця виплачують, що самі нарахували?

Давно дивлюсь на банк,але поки не вирішив з ним співпрацювати. Нараховується кешбек тільки оффлайн оплати+абонка 10грн в місяць. На ринку є кращі пропозиції

дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:49

Увидел рекламу карты с "кешбеком 1% на всё" (добракартка - судя по сайту). Зашёл оформить. Такого неадекватного "обслуживания" никогда в жизни не встречал. Сотрудники пытались отговорить от оформления ("а у нас есть такая карта?", "вы условия изучали?", "там начисляется не на всё", "там лимит всего 500грн", "там ставка всего 1%, лучше в других банках оформить карту, где можно выбирать категории где больше начисляют"). Начальница отделения, "подняла планку качества обслуживания на недостижимый уровень", и когда вышла из своей "будки" "вместо здрасте" выдала фразу, которую я расцениваю как оскорбление: "я тебя уже тут не первый раз вижу, иди в другой банк" - при том, что я в первый раз в этом банке, и первый раз её лично вижу (на случай, если она "перекочевала" из какого-то банка-банкрота).
Я не знаю, что на сотрудников и начальницу отделения (насколько я понимаю) так повлияло ("ретроградный меркурий", пятница перед закрытием, близость нового года или ещё что-то - и как следствие - нежелание работать и обслуживать клиентов), но очевидно, что работать они (и особенно начальница отделения) - не хотят, и работа в этом банке им очевидно не нужна, и в отделении царит атмосфера какого-то неадеквата и тирании.
Оценить работу банка, приложения, карты я не смог, т.к. "у нас мгновенных карт нет, только именные, они долго делаются, и вообще лучше приходите в следующем году"
Запорожье
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