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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19
валюту отдают?
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01
Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
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Чет 24 бер, 2022 20:35
Hella