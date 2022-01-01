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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Львів Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19

Re: Львів Банк

валюту отдают?
keep
 
Повідомлень: 202
З нами з: 20.11.13
Подякував: 205 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01

Re: Львів Банк

Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
helter
 
Повідомлень: 11
З нами з: 12.05.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:40

немного снял - дают синенькими, большую часть оставил - думаю с львовскими банками проблем не будет
keep
 
Повідомлень: 202
З нами з: 20.11.13
Подякував: 205 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<123
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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