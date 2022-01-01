|
|
|
Львів Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19
валюту отдают?
-
keep
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01
Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
-
helter
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 48
- З нами з: 12.05.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:40
немного снял - дают синенькими, большую часть оставил - думаю с львовскими банками проблем не будет
-
keep
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:02
Чи можна надіслати переказ в євро?
-
Dima__Rudenko
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.06.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30
Dima__Rudenko написав:
Чи можна надіслати переказ в євро?
так
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3924
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07
cohan
Вдячний!
-
Dima__Rudenko
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 02.06.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|117
|197168
|
|
|1659
|1050893
|
|
|3018
|1299431
|
|