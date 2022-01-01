RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Львів Банк

Львів Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19

Re: Львів Банк

валюту отдают?
keep
 
Повідомлень: 211
З нами з: 20.11.13
Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01

Re: Львів Банк

Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
helter
 
Заблокований
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:40

немного снял - дают синенькими, большую часть оставил - думаю с львовскими банками проблем не будет
keep
 
Повідомлень: 211
З нами з: 20.11.13
Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:02

Re: Львів Банк

Чи можна надіслати переказ в євро?
Dima__Rudenko
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.06.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30

  Dima__Rudenko написав:Чи можна надіслати переказ в євро?

так
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07

cohan
Вдячний!
Dima__Rudenko
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.06.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, Ferlakur, M-Audio, patrikk і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 10, 11, 12
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
117 197168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 13:29
Bosstone
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 164, 165, 166
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1659 1050893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 12:06
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 300, 301, 302
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3018 1299431
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 чер, 2022 18:16
Asdушный

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (26)
06.06.2022 15:07
Рынок ОВГЗ (3270)
06.06.2022 14:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.