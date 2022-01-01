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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19
Re: Львів Банк
валюту отдают?
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01
Re: Львів Банк
Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:40
немного снял - дают синенькими, большую часть оставил - думаю с львовскими банками проблем не будет
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:02
Re: Львів Банк
Чи можна надіслати переказ в євро?
Додано: Чет 16 чер, 2022 11:11
Не так давно став клієнтом цього банку, можу сказати що в цілому на "4+", гарне відношення працівників банку, більш менш норм сайт і додаток, можна сказати, що клієнт задоволений)))
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