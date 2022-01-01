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Обслуговування в українських
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Львів Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:19

Re: Львів Банк

валюту отдают?
keep
 
Повідомлень: 212
З нами з: 20.11.13
Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:01

Re: Львів Банк

Была информация что по 200, но как по разным городам - вопрос.
helter
 
Заблокований
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:40

немного снял - дают синенькими, большую часть оставил - думаю с львовскими банками проблем не будет
keep
 
Повідомлень: 212
З нами з: 20.11.13
Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 09:02

Re: Львів Банк

Чи можна надіслати переказ в євро?
Dima__Rudenko
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.06.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30

  Dima__Rudenko написав:Чи можна надіслати переказ в євро?

так
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3964
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:07

cohan
Вдячний!
Dima__Rudenko
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.06.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:11

Не так давно став клієнтом цього банку, можу сказати що в цілому на "4+", гарне відношення працівників банку, більш менш норм сайт і додаток, можна сказати, що клієнт задоволений)))
Сірко
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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