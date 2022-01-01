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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:10
Re: Львів Банк
Привіт) В цьому банку можна відкрити валютну картку(в євро)? бажанно онлайн
Додано: Вів 12 лип, 2022 10:45
Re: Львів Банк
Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:45
Re: Львів Банк
можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:52
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