RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Львів Банк

Львів Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:10

Re: Львів Банк

Привіт) В цьому банку можна відкрити валютну картку(в євро)? бажанно онлайн
cat21
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:45

Re: Львів Банк

Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк 8)
qwerty123456
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:45

Re: Львів Банк

можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
what
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:52

  what написав:можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую


обснованная нужда в деньгах - например болезнь, последствия войны или долги государству
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, Arbitr, lara_08, patrikk, хуторянка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Український Капітал 1 ... 4, 5, 6
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
56 80229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 14:47
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 201, 202, 203
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2024 1221040
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 14:29
candidat
Альфа-Банк 1 ... 373, 374, 375
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3742 1644237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 13:47
-VICTOR-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (34)
22.07.2022 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.