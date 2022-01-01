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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:10
Привіт) В цьому банку можна відкрити валютну картку(в євро)? бажанно онлайн
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cat21
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:45
Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк
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qwerty123456
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:45
можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
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what
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:52
what написав:
можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
обснованная нужда в деньгах - например болезнь, последствия войны или долги государству
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cohan
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:44
cohan написав: what написав:
можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
обснованная нужда в деньгах - например болезнь, последствия войны или долги государству
щиро дякую!
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what
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:04
what написав:
можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
якщо дуже смертельна причина, можна написати заяву в банк, приклавши документи. І може зжалиться.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:04
Банк Львів підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
Якщо спить - то будіть!)))))
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Успіх
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:23
Успіх написав:
Банк Львів підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
Якщо спить - то будіть!)))))
Будити Лева, який спить? Це небезпечно...
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nord
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Сер 27 лип, 2022 11:06
cohan
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