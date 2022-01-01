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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 15:10

Re: Львів Банк

Привіт) В цьому банку можна відкрити валютну картку(в євро)? бажанно онлайн
cat21
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:45

Re: Львів Банк

Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк 8)
qwerty123456
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:45

Re: Львів Банк

можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую
what
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:52

  what написав:можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую


обснованная нужда в деньгах - например болезнь, последствия войны или долги государству
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:44

  cohan написав:
  what написав:можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую


обснованная нужда в деньгах - например болезнь, последствия войны или долги государству

щиро дякую!
what
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:04

  what написав:можливо хто знає? є випадки коли можна забрати строковий депозит раніше терміну? дякую

якщо дуже смертельна причина, можна написати заяву в банк, приклавши документи. І може зжалиться.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:04

Re: Львів Банк

Банк Львів підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
Якщо спить - то будіть!)))))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:23

  Успіх написав:Банк Львів підтримує "акцію по валютних депозитах(курс НБУ+1%)", чи ще спить?
Якщо спить - то будіть!)))))

Будити Лева, який спить? Це небезпечно... :wink:
nord
 
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