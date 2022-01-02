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Обслуговування в українських
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12

  Redhead написав:хтось знає, чи працює відділення банку на гологільвскій в києві? сьогодні приходила і було закрито

Я був там давно (днів 20 тому). Закінчився строк дії картки. Сказали, що картки не перевипускають, а продовжують їх дію до нового року. При оголошенні тривоги закриваються, як і всі інші. Можливо, в цьому справа.
nord
 
Повідомлень: 61
З нами з: 25.07.22
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