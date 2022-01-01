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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12
Redhead написав:
хтось знає, чи працює відділення банку на гологільвскій в києві? сьогодні приходила і було закрито
Я був там давно (днів 20 тому). Закінчився строк дії картки. Сказали, що картки не перевипускають, а продовжують їх дію до нового року. При оголошенні тривоги закриваються, як і всі інші. Можливо, в цьому справа.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:55
люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.
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