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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Львів Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12

  Redhead написав:хтось знає, чи працює відділення банку на гологільвскій в києві? сьогодні приходила і було закрито

Я був там давно (днів 20 тому). Закінчився строк дії картки. Сказали, що картки не перевипускають, а продовжують їх дію до нового року. При оголошенні тривоги закриваються, як і всі інші. Можливо, в цьому справа.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:55

Re: Львів Банк

люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.
what
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:02

  what написав:люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.


так обменник же лучше - курс выше
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:12

Re: Львів Банк

Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
Сірко
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:57

  Сірко написав:Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))


можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять
cohan
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Повідомлень: 4496
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