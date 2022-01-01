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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Львів Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12

  Redhead написав:хтось знає, чи працює відділення банку на гологільвскій в києві? сьогодні приходила і було закрито

Я був там давно (днів 20 тому). Закінчився строк дії картки. Сказали, що картки не перевипускають, а продовжують їх дію до нового року. При оголошенні тривоги закриваються, як і всі інші. Можливо, в цьому справа.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:55

Re: Львів Банк

люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.
what
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:02

  what написав:люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.


так обменник же лучше - курс выше
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:12

Re: Львів Банк

Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
Сірко
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:57

  Сірко написав:Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))


можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:12

  cohan написав:
  Сірко написав:Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))


можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять


дякую!

"одавайте все что не жалко потерять" чому? не надійно?))
Сірко
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 10:37

  qwerty123456 написав:Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк 8)

ну не знаю, можливо і не "багує", але в цілому мені здається досить середній додаток, на 3+ в кращьому випадку, як і все інше в цьому банку
Americano
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:06

  Сірко написав:
  cohan написав:
  Сірко написав:Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))


можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять


дякую!

"одавайте все что не жалко потерять" чому? не надійно?))


по нашим временам сложно угадать, где надежнее ( в банке в земле или в ячейке, к сожалению, а без войны - неплохой банчик, в взломах не замечен
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:35

Re: Львів Банк

сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:37

  cohan написав:сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает

От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.
nord
 
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