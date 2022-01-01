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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:12
Redhead написав:
хтось знає, чи працює відділення банку на гологільвскій в києві? сьогодні приходила і було закрито
Я був там давно (днів 20 тому). Закінчився строк дії картки. Сказали, що картки не перевипускають, а продовжують їх дію до нового року. При оголошенні тривоги закриваються, як і всі інші. Можливо, в цьому справа.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 09:55
люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.
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what
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:02
what написав:
люди, підкажіть, чи обмінюють в банку зараз валюту, чи краще одразу йти в обмінник? не хочу задарма їхати через все місто.
так обменник же лучше - курс выше
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cohan
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:12
Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
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Сірко
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:57
Сірко написав:
Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять
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cohan
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:12
cohan написав: Сірко написав:
Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять
дякую!
"одавайте все что не жалко потерять" чому? не надійно?))
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Сірко
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Додано: Нед 04 вер, 2022 10:37
qwerty123456 написав:
Приємно здивував додаток, прям на рівні, багато різних функцій, і не "багує", так що це лайк
ну не знаю, можливо і не "багує", але в цілому мені здається досить середній додаток, на 3+ в кращьому випадку, як і все інше в цьому банку
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Додано: Пон 05 вер, 2022 11:06
Сірко написав: cohan написав: Сірко написав:
Я трохи далекий від цієї теми, можливо хтось поділиться досвідом, чи можу я щось віддати на зберігання в банківський сейф, чи є така послуга в банку? і чи платно це, якщо я клієнт банку? і взагалі що можна віддавати на зберігання? тільки готівку/ювелірку?))
можно все кроме скоропортящегося и воспламеняющегося
одавайте все что не жалко потерять
дякую!
"одавайте все что не жалко потерять" чому? не надійно?))
по нашим временам сложно угадать, где надежнее ( в банке в земле или в ячейке, к сожалению, а без войны - неплохой банчик, в взломах не замечен
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cohan
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:35
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
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cohan
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:37
cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.
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