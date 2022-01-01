|
|
|
Львів Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
nord написав: cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.
да, но вы ж понимаете, что это слита база, так что грустно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:23
cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
разве при первом входе после установки приложения должно пускать по пальцу ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|493
|518534
|
|
|2331
|1286368
|
П'ят 09 вер, 2022 10:32
keep
|
|443
|469274
|
П'ят 09 вер, 2022 09:58
keep
|