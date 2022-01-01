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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58
nord написав: cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.
да, но вы ж понимаете, что это слита база, так что грустно
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cohan
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:23
cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
разве при первом входе после установки приложения должно пускать по пальцу ?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:44
cohan написав: nord написав: cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.
да, но вы ж понимаете, что это слита база, так что грустно
Сейчас банки больше розыгрыш или лотерея, для неугомонных оптимистов.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:39
J написав: cohan написав:
сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули
если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая
еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает
разве при первом входе после установки приложения должно пускать по пальцу ?
хз что там при первом, у меня при, скажем так, редком - заходил почитать пуш в приложении с предложением не вестись, смски пошли дня через 2 после пуша, и от банка, и от остальных
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cohan
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:18
хтось знає, можна метали купити в цьому банку? чула що можна, але на сайті не знаходжу інфу, а до операторів не достукаєшся
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Redhead
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