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Обслуговування в українських
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:58

  nord написав:
  cohan написав:сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает

От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.


да, но вы ж понимаете, что это слита база, так что грустно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:23

  cohan написав:сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает

разве при первом входе после установки приложения должно пускать по пальцу ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:44

  cohan написав:
  nord написав:
  cohan написав:сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает

От банка пришло уже 2-е СМС-ки о мошенническом веб-сайте. Принимают меры.


да, но вы ж понимаете, что это слита база, так что грустно

Сейчас банки больше розыгрыш или лотерея, для неугомонных оптимистов.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:39

  J написав:
  cohan написав:сглазил
ячейки не замечен, а вот банчик ломанули

если что - ссылка lviv-ua.web.app - фишинговая

еще и подумал с чего бы палец не пускает, в приложение, только пасс запрашивает

разве при первом входе после установки приложения должно пускать по пальцу ?


хз что там при первом, у меня при, скажем так, редком - заходил почитать пуш в приложении с предложением не вестись, смски пошли дня через 2 после пуша, и от банка, и от остальных
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:18

Re: Львів Банк

хтось знає, можна метали купити в цьому банку? чула що можна, але на сайті не знаходжу інфу, а до операторів не достукаєшся
Redhead
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:18

Re: Львів Банк

заканчивается депо, пришла смс со страничкой про Фонд, как это понимать - морально готовят к фонду?? :)
keep
 
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