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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:00
joik написав: keep написав: cohan написав:
уведомляют просто, об измеениях видно
там страничка даже не апдейтилась (200К)
вообще про Львов не замечал в сети ничего тревожного, наверно оставлю депо (всеравно негде держать)
Есть ли информация об том фишинговом сайте банка, разобрались или нет?
Тут есть офпред банка?
Все нормально. Пострадавших на ветке не наблюдается.
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