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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:00

  joik написав:
  keep написав:
  cohan написав:уведомляют просто, об измеениях видно

там страничка даже не апдейтилась (200К) :)
вообще про Львов не замечал в сети ничего тревожного, наверно оставлю депо (всеравно негде держать)


Есть ли информация об том фишинговом сайте банка, разобрались или нет?
Тут есть офпред банка?

Все нормально. Пострадавших на ветке не наблюдается.
nord
 
Повідомлень: 118
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:27

  joik написав:
  keep написав:
  cohan написав:уведомляют просто, об измеениях видно

там страничка даже не апдейтилась (200К) :)
вообще про Львов не замечал в сети ничего тревожного, наверно оставлю депо (всеравно негде держать)


Есть ли информация об том фишинговом сайте банка, разобрались или нет?
Тут есть офпред банка?


раз она онлайн - понятно что забили
cohan
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Повідомлень: 4622
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 4567
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