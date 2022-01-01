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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:00
joik написав: keep написав: cohan написав:
уведомляют просто, об измеениях видно
там страничка даже не апдейтилась (200К)
вообще про Львов не замечал в сети ничего тревожного, наверно оставлю депо (всеравно негде держать)
Есть ли информация об том фишинговом сайте банка, разобрались или нет?
Тут есть офпред банка?
Все нормально. Пострадавших на ветке не наблюдается.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 23:27
joik написав: keep написав: cohan написав:
уведомляют просто, об измеениях видно
там страничка даже не апдейтилась (200К)
вообще про Львов не замечал в сети ничего тревожного, наверно оставлю депо (всеравно негде держать)
Есть ли информация об том фишинговом сайте банка, разобрались или нет?
Тут есть офпред банка?
раз она онлайн - понятно что забили
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cohan
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Додано: Чет 20 жов, 2022 10:48
картка прекрасно працює за кордоном, розплачуюся нею. коли виїжджала, переживала що залишуся без коштів, але ні. дякую за роботу
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:02
підкажіть, чи видають у цьому банку кредитний ліміт? мені відмовили, і я не розумію, чи це в мені проблема, чи банк просто прикрив цю можливість для всіх
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Americano
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:25
Americano написав:
підкажіть, чи видають у цьому банку кредитний ліміт? мені відмовили, і я не розумію, чи це в мені проблема, чи банк просто прикрив цю можливість для всіх
За лімітом у війну треба ходити до більш великої банки: Альфа, ПУМБ, Моно, Тас (краще Спорт), Приват, А-банка, Ідея
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Amethyst
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:48
Amethyst написав: Americano написав:
підкажіть, чи видають у цьому банку кредитний ліміт? мені відмовили, і я не розумію, чи це в мені проблема, чи банк просто прикрив цю можливість для всіх
За лімітом у війну треба ходити до більш великої банки: Альфа, ПУМБ, Моно, Тас (краще Спорт), Приват, А-банка, Ідея
дякую за пораду, ну спробую до Привату чи Пумб піти, бо цей ЛьвівБанк вже черговий раз "на рівні"
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Americano
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:26
Americano написав: Amethyst написав: Americano написав:
підкажіть, чи видають у цьому банку кредитний ліміт? мені відмовили, і я не розумію, чи це в мені проблема, чи банк просто прикрив цю можливість для всіх
За лімітом у війну треба ходити до більш великої банки: Альфа, ПУМБ, Моно, Тас (краще Спорт), Приват, А-банка, Ідея
дякую за пораду, ну спробую до Привату чи Пумб піти, бо цей ЛьвівБанк вже черговий раз "на рівні"
ПУМБ краще, там є кешбекhttps://finance.ua/ua/cards/cashback-review
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Amethyst
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Додано: Вів 25 жов, 2022 08:28
комісії у банка звісно "левові". взагалі не вигідно пересилати з однієї картки на іншу
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what
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Додано: Чет 17 лис, 2022 01:17
Підняли гривневі ставки. пора бити стовпчики
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wolt450
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Додано: Чет 17 лис, 2022 08:31
wolt450 написав:
Підняли гривневі ставки. пора бити стовпчики
Ніде 25% не бачу, і навіть 20%.
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idealstorm
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