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Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 12:49
Americano написав: Amethyst написав: Americano написав:
підкажіть, чи видають у цьому банку кредитний ліміт? мені відмовили, і я не розумію, чи це в мені проблема, чи банк просто прикрив цю можливість для всіх
За лімітом у війну треба ходити до більш великої банки: Альфа, ПУМБ, Моно, Тас (краще Спорт), Приват, А-банка, Ідея
дякую за пораду, ну спробую до Привату чи Пумб піти, бо цей ЛьвівБанк вже черговий раз "на рівні"
мне дали сразу, но, конечно, до войны, при куче лимитов в других,
видимо, прикрыли для всех
тут я закрыл сам - надо было уменьшить число кредиток уже не помню для кого - Правекса или Сиба, а может еще для кого-то
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cohan
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:44
обслуговування на відділеннях - топ, і як не дивно (я просто, є клієнтом одного великого банку, в якому дууже багато, але постійно зайнятих операторів) тут все норм з підтримкою, словом я не дуже частий гість в цьому банку, але завжди коли звертався все на рівні, тому раджу)
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Додано: Вів 13 гру, 2022 10:24
не підскажете, можна зробити віртуальну карту? хтось пробував? треба йти у відділення для оформлення? чим вона відрізняється від звичайної? в сенсі, тарифи однакові? тим хто відпише - дякую))))
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Сірко
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