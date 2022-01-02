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Обслуговування в українських
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:17

Re: Львів Банк

Дійсно надійні депозитні вклади. Звертаюся до банку Львів не вперше, дуже задоволена роботою
Redhead
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.06.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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