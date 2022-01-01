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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:17

Re: Львів Банк

Дійсно надійні депозитні вклади. Звертаюся до банку Львів не вперше, дуже задоволена роботою
Redhead
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.06.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 11:05

Re: Львів Банк

Дуже задоволений їхніми послугами онлайн-банкінгу. Вони дозволяють мені здійснювати грошові перекази та оплату рахунків з будь-якого місця та в будь-який час
soo
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 12:18

  soo написав:Дуже задоволений їхніми послугами онлайн-банкінгу. Вони дозволяють мені здійснювати грошові перекази та оплату рахунків з будь-якого місця та в будь-який час


по 3 грн :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:37

Re: Львів Банк

Як оформити картку онлайн?
Поляк94
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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