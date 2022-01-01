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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лют, 2023 10:17
Re: Львів Банк
Дійсно надійні депозитні вклади. Звертаюся до банку Львів не вперше, дуже задоволена роботою
Додано: Чет 16 бер, 2023 11:05
Re: Львів Банк
Дуже задоволений їхніми послугами онлайн-банкінгу. Вони дозволяють мені здійснювати грошові перекази та оплату рахунків з будь-якого місця та в будь-який час
Додано: Чет 16 бер, 2023 12:18
Додано: Пон 20 бер, 2023 10:37
Re: Львів Банк
Як оформити картку онлайн?
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:01
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